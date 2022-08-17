Михайлов трогательно обратился к дочери в важный день: о чувствах певца узнали все

Названный ловеласом и расхитителем женских сердец Стас Михайлов на самом деле много лет верен жене и детям. Свою любовь к близким прославленный артист в очередной раз доказал в важный для семьи день.

17 августа одна из наследниц музыканта Иванна отметила день рождения: красавице исполнилось 13 лет. всю свою любовь звездный отец поспешил выразить через социальные сети: вокалист трогательно обратился к дочери, напомнив ей, как сильно он дорожит тем, что она появилась в его жизни.

Снимок музыкант сопроводил обворожительным портретом девочки.

«Доченька, я хочу, чтобы ты была счастлива!!! Пускай у тебя будет долгая, красивая, насыщенная, красочная жизнь! Хочу, чтобы ты состоялась, самое главное, как женщина и как удивительная, тонкая, творческая личность! Мы тебя очень любим! Храни тебя Бог!!! С Днем рождения!!!» — написал он.

В комментариях, в свою очередь, поспешили отметить — девочка как две капли воды похожа на звездного отца.

«Копия папа», «Где таких красавиц в дочери дают?», «Как же быстро они растут! С днем рождения красавицу Иванну», «Пусть чудесная Иванна будет счастливой — это главное в жизни», — писали они.

Фото: социальные сети Стаса Михайлова