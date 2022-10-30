Михайлов и Николаев есть в списке: звезды, которые не устояли перед поклонницами

Однажды Инна Канчельскис пришла на концерт Стаса Михайлова – и певец заприметил ее в толпе зрительниц, а позже попросил у эффектной блондинки номер телефона. Отношения между влюбленными развивались стремительно, а вскоре Михайлов подарил девушке ключи от своей квартиры.

Правда, официальными мужем и женой они стали лишь через 5 лет после знакомства.

Модель Марина Королева была без ума от творчества группы «Звери» и сумела попасть в гримерку к солисту коллектива, Роману Билыку. Красавица не постеснялась и позвала музыканта на свидание. Роме «Зверю» настолько запала в душу эта девушка, что он сделал ей предложение. Сейчас у пары двое дочерей – Ольга и Зоя.

Сергей Трофимов не сразу обратил внимание на свою будущую жену Анастасию. Приглянулась ему девушка лишь после второго знакомства. Роман с фанаткой Трофим долгое время скрывал от публики, ведь артист был на тот момент женат. Однако в итоге певец развелся и сочетался браком со своей возлюбленной.

Юлия Проскурякова была поклонницей Игоря Николаева с детства. Когда певец приехал в ее родной Екатеринбург, отчаянная девушка пробралась за кулисы ради знакомства со своим кумиром. Поначалу роман между возлюбленными, разница в возрасте между которыми составляет 22 года, приняли в штыки. Однако Николаев и Проскурякова не обращали внимание на злые языки – пара поженилась и обзавелась дочерью Вероникой.

Баста и его жена Елена Пинская были максимально не похожи друг на друга: он рэпер из провинциального Ростова-на-Дону, а она столичная красавица из богатой семьи. Однако творчество исполнителя покорило девушку – и она сама подошла к нему в ночном клубе, чтобы выразить свое восхищение. В ответ рэпер пригласил незнакомку на чашку чая. Пара в браке уже более 10 лет и воспитывает двоих дочерей.