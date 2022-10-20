Месть бывшему? 50-летняя Повереннова разделась на камеру и произвела фурор

Актерская пара Дарьи Поверенновой и Анатолия Руденко пробыла вместе около четырех лет. Но в 2010 году звезда сериалов «Простые истины», «Воровка» и «Две судьбы» ушел к другой — к актрисе Елене Дудиной. По слухам, к этому была причастна мама актера, которая не смогла смириться с тем, что Повереннова была старше ее сына на 10 лет.

Впрочем, сама 50-летняя актриса, судя по всему, ничуть не переживает о расставании с Анатолием. На днях отдыхающая сейчас в Сочи Повереннова выложила в соцсети фотографию в бикини, показав на камеру стройную талию и длинные ноги и собрав десятки восторженных комментариев.

Поклонники актрисы тут же вспомнили об откровениях 40-летнего Руденко, который до сих пор уверен, что Дарья не может простить ему тот факт, что он предпочел ей другую женщину, и посчитали фото Поверенновой изощренной местью бывшему возлюбленному.