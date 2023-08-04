Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Мерзость какая»: накачавшая губы дочь Даны Борисовой поплатилась за честность

«Мерзость какая»: накачавшая губы дочь Даны Борисовой поплатилась за честность

4 августа 2023 11:25
«Мерзость какая»: накачавшая губы дочь Даны Борисовой поплатилась за честность

Наследница знаменитости не стала скрывать свою позицию.

Дана Борисова никогда не скрывала свою любовь к косметологии. Телеведущая регулярно оказывается на приемах врачей и не боится пластических операций. И, как оказалось, ее дочь Полина также разделяет увлечение матери.

Так, 15-летняя девушка недавно решилась на увеличение губ. Результатом она похвасталась в социальных сетях, но столкнулась со шквалом критики. И если часть поклонников ругала саму Полину, осуждая ее решение, то другие адресовали свои нападки Дане, которая позволила дочери пойти на такие серьезные эксперименты с внешностью.

В итоге Полина не смогла стерпеть отношение публики. Девушка призналась, что критика зародила в ней множество комплексов, с которыми ей придется бороться долгие годы.

«Мерзость какая. Взрослые люди. Ну что ж, спасибо за комплексы длиною в жизнь», — высказалась Полина.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше