Мерзкий Ксеркс из «300 спартанцев» оказался самым красивым актером Бразилии

Мировой зритель помнит его как Ксеркса из «300 спартанцев», а любители бразильских сериалов — как миловидного красавчика из телехитов 90-х. Пожалуй, никому из его коллег не удавалось подняться так высоко в карьере.

Свой актерский путь Родриго Санторо начал в 18 лет. Привлекательная внешность и талант обеспечили ему быстрый карьерный взлет. Уже в 23 года будущая звезда Голливуда снялся в главной роли в сериале «Неукротимая Хильда» вместе с Аной Паулой Арозио.

Следующий проект хорошо знаком российскому зрителю. Санторо снялся в сериале «Нежный яд», который на ура приняли в постсоветских странах. По сюжету его герой крутил любовь с дочерью главного героя Марсией Эдуардой.

В 2003 году в карьере бразильца произошел переломный момент. Его пригласили на роль в фильме «Римская весна миссис Стоун», где его коллегой стала сама Хелен Миррен. Затем последовало участие в кинохите «Реальная любовь» и в нашумевшем рекламном ролике Chanel вместе с Николь Кидман.

Роль Ксеркса в «300 спартанцах» закрепила за Санторо статус мировой звезды. Также он сыграл яркую роль в культовом сериале «Остаться в живых». Сегодня бразилец успешно совмещает работу в Штатах и на родине.