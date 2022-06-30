Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Меня спровоцировали»: оскандалившаяся Успенская не стала молчать

«Меня спровоцировали»: оскандалившаяся Успенская не стала молчать

30 июня 2022 09:45
«Меня спровоцировали»: оскандалившаяся Успенская не стала молчать

Артистка считает, что ее втянули в скандал специально.

68-летняя Любовь Успенская впервые высказалась о скандале, произошедшем с ее соседкой. Напомним, женщина обвинила певицу в нападении на ее собаку и пообещала встретиться с ней в суде. Кроме того, она снимала препирательства с певицей на видео, в котором слышно, как грубо общается Успенская. Возмущенный таким поведением звезды адвокат Александр Добровинский уже предложил свою юридическую помощь пострадавшей женщине.

Но оскандалившаяся Успенская не стал молчать — она уверена, что в инциденте пострадала именно она. По ее словам, собаки соседки напали на ее питомца. А когда она попыталась защитить любимца, то одна из собак покусала и ее. Сначала Любовь хотела вразумить соседку, посоветовав ей выгуливать агрессивных собак в намордниках и на поводках. Но, по словам певицы, женщина неадекватно повела себя и устроила ссору.

«Меня спровоцировали», — заявила артистка для портала WomanHit.

Успенская добавила, что на собак соседки уже неоднократно поступали жалобы от других обитателей их поселка. Свои травмы певица зафиксировала у врачей, также она написала заявление в полицию. Она не против мирно урегулировать конфликт, но считает, что из нее будут выпрашивать деньги, угрожая участием в разных скандальных шоу. На такие условия Успенская не согласна.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Related video