«Меня спровоцировали»: оскандалившаяся Успенская не стала молчать

68-летняя Любовь Успенская впервые высказалась о скандале, произошедшем с ее соседкой. Напомним, женщина обвинила певицу в нападении на ее собаку и пообещала встретиться с ней в суде. Кроме того, она снимала препирательства с певицей на видео, в котором слышно, как грубо общается Успенская. Возмущенный таким поведением звезды адвокат Александр Добровинский уже предложил свою юридическую помощь пострадавшей женщине.

Но оскандалившаяся Успенская не стал молчать — она уверена, что в инциденте пострадала именно она. По ее словам, собаки соседки напали на ее питомца. А когда она попыталась защитить любимца, то одна из собак покусала и ее. Сначала Любовь хотела вразумить соседку, посоветовав ей выгуливать агрессивных собак в намордниках и на поводках. Но, по словам певицы, женщина неадекватно повела себя и устроила ссору.

«Меня спровоцировали», — заявила артистка для портала WomanHit .

Успенская добавила, что на собак соседки уже неоднократно поступали жалобы от других обитателей их поселка. Свои травмы певица зафиксировала у врачей, также она написала заявление в полицию. Она не против мирно урегулировать конфликт, но считает, что из нее будут выпрашивать деньги, угрожая участием в разных скандальных шоу. На такие условия Успенская не согласна.