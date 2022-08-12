«Меня бесит»: Анкудинова при всех не постеснялась обнажить изнанку шоу-бизнеса

Диана Анкудинова начала свою карьеру в 2016 году и к 19 годам успела заработать всероссийскую славу. Как признается певица, успехов ей помогло добиться трудолюбие и талант, однако многие ее коллеги выбирают совершенно другой путь, пытаясь запомниться благодаря скандалам и сенсациям. Как оказалось, любимица Игоря Крутого не ценит такие методы.

По словам певицы, она относится с осуждением к звездам, пытающимся прославиться с помощью желтой прессы. Якобы артисты лишь обманывают своих фанатов, которые внимательно следят за их жизнью и верят каждому их слову.

«Мне жалко тех, кто ведется на это, следит, волнуется... Меня бесит, что такое происходит», — рассказывает Анкудинова в беседе с порталом Blitz.plus .

Однако артистка не скрывает: за годы карьеры ей удалось примириться с этой стороной шоу-бизнеса. Теперь исполнительница занимает нейтральную позицию, которая помогает ей меньше переживать из-за происходящего.