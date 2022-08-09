Ментальная связь: эти 4 пары Зодиака предназначены друг другу

Говорят, что браки заключаются на небесах. По мнению астрологов, в каком-то смысле так и есть – некоторые романтические союзы особенно удачны с точки зрения расположения небесных светил. Между людьми, рожденными под этими знаками, возникает особенная связь, которую невозможно разорвать. Астрологи портала uznayvse.ru рассказали, какие же зодиакальные пары относятся к числу таких счастливчиков.

Козерог и Овен

Отношения между представителями земной и огненной стихий простыми не назовешь. Козерог и Овен тянутся друг к другу на подсознательном уровне, чувствуют ту глубинную связь, которая существует между ними.

Но поначалу они тяжело приноравливаются друг к другу, часто ссорятся и расходятся, потом снова мирятся.

Звезды говорят, что рано или поздно отношения между этими двумя знаками гармонизируются, и тогда в паре наступит редкое взаимопонимание – буквально с полуслова.

Рыбы и Близнецы

Союз между уроженцами водной и воздушной стихии может показаться невозможным. Однако Близнецы и Рыбы на своем примере опровергают этот стереотип. "Я знаю, что любил тебя еще до нашей встречи", – так можно было бы описать ощущения этих двух знаков при знакомстве. Порой Рыбам и Близнецам кажется, что они были влюблены друг в друга в прошлой жизни, а сейчас соединились вновь.

Да, в этой паре возможны определенные сложности, но в конце концов их перевешивает любовь.

Рак и Скорпион

Этих двоих судьба постоянно сталкивает вместе, словно в каком-нибудь популярном ромкоме. Однако Рак и Скорпион, на секунду встретившись взглядами и почувствовав в душе волнение, снова разбегаются в разные стороны. Так происходит до тех пор, пока кто-нибудь из них не прозреет и не откроет глаза другому. Тогда-то становится понятно, что эти два знака созданы друг для друга – вместе им никогда не бывает скучно.

Они способны угадывать настроение второй половинки и подстраиваться под него.

Рыбы и Козерог

Еще одна пара с мощной ментальной связью – Рыбы и Козерог. Порой представители водного и земного знаков "чувствуют" друг друга настолько точно, что это их пугает. То они хором, не сговариваясь, выпалят одну и ту же фразу, то столкнутся в дверях, то приснятся друг другу…

Многим покажется, что в этой связи есть что-то мистическое, однако это просто-напросто родство двух душ.

Если Рыбы и Козерог сойдутся, то это будет прочный и полный искренней любви союз.