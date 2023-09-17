Меньшов всей душой ненавидел советского актера: спустя время извинялся перед ним на коленях

Отношения двух звезд нельзя было назвать простыми.

Близкие отмечали, что Владимир Меньшов относился к своим актерам с трепетом и нежностью, но были и исключения из правил. Душка и добряк продемонстрировал деспотичный характер во время съемок фарсовой комедии 90-х «Ширли-мырли».

Исполнитель главной роли Валерий Гаркалин признавался, что ему непросто работалось с мэтром. В какой-то момент артист откровенно поговорил с коллегой Инной Чуриковой. Во время чаепития Гаркалин пожаловался, что Меньшов его не ценит, а ведь сам актер души не чает в постановщике.

Тогда Чурикова велела Валерию Гаркалину срочно бежать к Владимиру Меньшову и признаться ему в своих чувствах. Исполнитель роли Василия Кроликова так и сделал. В ответ на эмоциональный выкрик актера со словами «Совсем меня не любите!» режиссер не стушевался и решил подыграть ему.

Гаркалин вспоминает, как постановщик рухнул на колени и воскликнул:

«Люблю я тебя. Как мне это доказать?»

Но и на этом Меньшов не остановился, решив проползти к ногам обиженного артиста. На этом конфликт был исчерпан.