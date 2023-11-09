Меньшов лишь однажды встал на колени перед актером, которого многие считали странным

Владимир Меньшов подарил отечественному зрителю множество выдающихся картин. «Розыгрыш», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» — это лишь немногие из работ мэтра. Часто постановщик был суровым в общении с актерами, но один из подопечных заставил его расчувствоваться и совершить сумасшедший поступок.

Валерий Гаркалин, с которыми отказывались работать многие режиссеры из-за чудаковатости, признавался, что побаивался Меньшова. Во время съемок картины «Ширли-мырли» артист был уверен, что постановщик его на дух не переносит, и тогда решился на отчаянный шаг. Гаркалин закричал на весь «Мосфильм»:

«Вы не любите меня!»

Ответ Владимира Валентиновича оказался неожиданным. Режиссер решил подыграть эпатажному актеру. И, упав на колени, признался ему в своих чувствах. Для театральности Меньшов даже приполз к ногам опешившего Валерия Гаркалина.