Меньшов лишь однажды встал на колени перед актером, которого многие считали странным
Режиссер не постеснялся своих чувств.
Владимир Меньшов подарил отечественному зрителю множество выдающихся картин. «Розыгрыш», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» — это лишь немногие из работ мэтра. Часто постановщик был суровым в общении с актерами, но один из подопечных заставил его расчувствоваться и совершить сумасшедший поступок.
Валерий Гаркалин, с которыми отказывались работать многие режиссеры из-за чудаковатости, признавался, что побаивался Меньшова. Во время съемок картины «Ширли-мырли» артист был уверен, что постановщик его на дух не переносит, и тогда решился на отчаянный шаг. Гаркалин закричал на весь «Мосфильм»:
«Вы не любите меня!»
Ответ Владимира Валентиновича оказался неожиданным. Режиссер решил подыграть эпатажному актеру. И, упав на колени, признался ему в своих чувствах. Для театральности Меньшов даже приполз к ногам опешившего Валерия Гаркалина.