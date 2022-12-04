Меньше 50 лет не дать: посмотрите, что случилось с милашкой Джейми из «Спеши любить»

В 2002 году на экраны вышел фильм «Спеши любить». Проект стал невероятно популярным и сделал звездой Мэнди Мур, исполнившую в нем главную роль.

Актриса предстала на экране в образе милой и юной Джейми Салливан, которая тут же стала кумиром для зрительниц по всему миру. Тогда многие из них были готовы на все, лишь бы походить на любимую героиню.

Однако с тех пор немало воды утекло. Актриса продолжила сниматься в кино, но о былой популярности речи не идет. Сегодня имя Мэнди Мур неизвестно широкому зрителю. Тех же, кто помнит ее по культовой мелодраме, ждет большое разочарование.

За прошедшие годы звезда изменилась до неузнаваемости. Глядя на ее фото в Сети, интернет-пользователи с ужасом обнаруживают, что 38-летней актрисе не дать меньше 50 лет, поскольку кожа на ее лице уже успела покрыться морщинами.