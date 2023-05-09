Мэл и Шанди из «Клона» спустя 20 лет не узнать: обомлеете, когда увидите

Легендарная бразильская новелла «Клон» вытрепала немало зрительских нервов. Так, за пару Мэл и Шанди переживали больше, чем за отношения главных героев. И это неудивительно, ведь влюбленным пришлось столкнуться с жестокой изнанкой жизни, и это перевернуло их сознание.

Роли Мэл и Шанди исполнили Дебора Фалабелла и Марселу Новаэс. Актрисе на тот было немного за 20, а ее партнеру — почти 40. Несмотря на разницу в возрасте, они убедительно сыграли трепетных влюбленных. Но сегодня Мэл и Шанди крайне трудно узнать, ведь за прошедшие 20 лет актеры сильно постарели.

Новаэс на момент «Клона» уже был звездой, а эпопея лишь закрепила его статус. Из-за постоянных съемок личная жизнь актера постепенно рухнула — оба его брака распались. Сегодня Марселу 60 лет, и он уже не тот подтянутый красавчик, каким был в «Клоне»: артист обзавелся морщинами, сединой и щетиной, которая его старит.

Не пощадило время и его партнершу Дебору. Актрисе 44 года, и она превращается в морщинистую бабушку. Длинные пепельные волосы лишь подчеркивают несовершенства ее внешности.

Несмотря на эти метаморфозы, актеры по-прежнему востребованы у себя на родине. Кстати, на счету Фалабеллы и Новаэса есть еще один совместный проект — «Проспект Бразилии».