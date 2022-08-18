Меган Маркл отказывается от общения с Кейт Миддлтон не просто так: причина раскрыта

Меган Маркл и принц Гарри осенью могут снова приехать в Англию. Их прошлый визит в Лондон обернулся конфузом. Сенсацию из знакомства дочки Лилибет с дедушкой, принцем Чарльзом, и прабабушкой, Елизаветой II, сделать не удалось: королева запретила присутствие фотографов на встрече с малышкой. А принц Уильям с Кейт Миддлтон и детьми и вовсе проигнорировали приезд родственников, поспешив уехать в Уэльс. Источники отмечают, что и в будущем путешествии Маркл не станет общаться с семьей брата мужа. И на это есть важная причина.

К концу года свет увидят мемуары Гарри, в которых он обещал поделиться пикантными фактами о жизни в королевском дворце. Ожидается, что его откровения приоткроют завесу тайны и расскажут о семейных секретах. По слухам, руку к сенсациям приложила и Меган. Инсайдеры полагают, что именно с ее подачи в прессе то и дело всплывают сплетни о возможных любовницах принца Уильяма, которые становятся большим ударом для Кейт. И в автобиографии Гарри репутация его старшего брата может быть окончательно «похоронена». Это чувство вины за будущие скандалы и объясняет отказ Маркл от общения с Миддлтон, сообщает «Экспресс газета ».