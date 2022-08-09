Медленно убивает мать: за что трехлетнюю дочь Заворотнюк распяли в Сети

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с онкологией. Семья знаменитости старается не раскрывать подробности состояния артистки, поэтому вокруг нее регулярно распространяются многочисленные слухи. Как оказалось, некоторые фанаты даже уверены, что болезнь спровоцировало появление на свет дочери Заворотнюк и Петра Чернышева Милы.

Как предположили пользователи сети, Анна Заворотнюк, старшая дочь артистки, может винить свою сестру за болезнь матери. Поклонники решили прямо спросить у звезды социальных сетей, злится ли она на Милу, однако Анна предпочла уйти от ответа.

«Прошу подобных людей отписаться от меня», — только и написала Заворотнюк.

После этого знаменитость не затрагивала темы своей семьи. Многие поклонники не сомневаются: подобной реакцией Анна не защитила репутацию своей сестры, а лишь подтвердила домыслы.