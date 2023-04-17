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Мечтала об Абдулове, но вышла за другого: только взгляните на мужа Анны Николаевны из «Шифра»

17 апреля 2023 16:30
Мечтала об Абдулове, но вышла за другого: только взгляните на мужа Анны Николаевны из «Шифра»

Актриса не пожалела о сделанном выборе.

Екатерина Вилкова всегда любила мужчин постарше. До замужества знаменитость состояла в отношениях с писателем Дмитрием Липскеровым, младше которого на 20 лет. Но главной страстью актрисы стал вовсе не драматург.

Артистка призналась, что ее идеал — это Александр Абдулов. В беседе с каналом «Надо обсудить» звезда экрана назвала ныне покойного актера своей «сексуальной травмой». Анна Николаевна из «Шифра» уточнила, что именитый коллега по цеху был невероятно похож на ее отца, чем и заставлял ее замирать от восторга.

Мечтала об Абдулове, но вышла за другого: только взгляните на мужа Анны Николаевны из «Шифра»

И хоть Вилкова мечтала об Абдулове, замуж вышла за любимца россиянок Илью Любимова, известного по сериалу «Не родись красивой». Екатерина подметила, что супруг не имеет с ее папой ничего общего — разве что может похвастаться таким же высоким ростом. Несмотря на другой типаж внешности, актеру удалось покорить ее сердце.

Сегодня супруги воспитывают дочь Павлу и сына Петра. Актриса уверяет, что без ума от мужа, и не устает называть его «самым лучшим на свете».

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Шифр»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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