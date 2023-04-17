Мечтала об Абдулове, но вышла за другого: только взгляните на мужа Анны Николаевны из «Шифра»

Екатерина Вилкова всегда любила мужчин постарше. До замужества знаменитость состояла в отношениях с писателем Дмитрием Липскеровым, младше которого на 20 лет. Но главной страстью актрисы стал вовсе не драматург.

Артистка призналась, что ее идеал — это Александр Абдулов. В беседе с каналом «Надо обсудить » звезда экрана назвала ныне покойного актера своей «сексуальной травмой». Анна Николаевна из «Шифра» уточнила, что именитый коллега по цеху был невероятно похож на ее отца, чем и заставлял ее замирать от восторга.

И хоть Вилкова мечтала об Абдулове, замуж вышла за любимца россиянок Илью Любимова, известного по сериалу «Не родись красивой». Екатерина подметила, что супруг не имеет с ее папой ничего общего — разве что может похвастаться таким же высоким ростом. Несмотря на другой типаж внешности, актеру удалось покорить ее сердце.

Сегодня супруги воспитывают дочь Павлу и сына Петра. Актриса уверяет, что без ума от мужа, и не устает называть его «самым лучшим на свете».