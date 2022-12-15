Мечта всех женщин и старушка: жена красавца Росомахи повергнет в шок (фото)

Оказаться рядом с Хью Джекманом мечтают многие красотки. Однако актер давно сделал свой выбор, который, впрочем, многие так и не смогли понять.

Впервые с будущей женой звезда экрана встретился на съемочной площадке сериала «Корелли». Тогда он был начинающим актером, в отличие от Деборры-Ли Фернесс, которая могла похвастаться довольно богатым опытом в кинематографе. Еще бы — актриса, продюсер и режиссер на целых 13 лет старше Росомахи.

Большая разница в возрасте не помешала знаменитостям заинтересоваться друг другом и закрутить роман. Всего через четыре месяца отношений Джекман сделал предложение возлюбленной, которое та охотно приняла.

Супруги счастливы вместе вот уже больше 25 лет, хотя хейтеры не понимают, что актер, которого можно смело назвать мечтой всех женщин, нашел в старушке. Внешность Деборры-Ли Фернесс действительно может повергнуть в шок: актриса не блещет ни молодостью, ни красотой. Как бы там ни было, Хью души не чает в любимой и признается, что день ото дня его чувства к ней становятся лишь сильнее.