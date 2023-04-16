Мечта всех женщин: гляньте, каким красавцем был дед Бероева (фото)

Звезды театра и кино частенько публикуют в своих социальных сетях фотографии с родными и близкими, что порой ошеломляет фанатов. Известный актер Егор Бероев совсем недавно выложил фото своего дедушки, от которого сходят с ума многие женщины до сих пор.

Статные мужчины всегда собирают на себе взгляды влюбленных женщин. В их число вошел и Вадим Бероев — дедушка Егора Бероева. В молодости он выглядел просто потрясающе: темные густые волосы, загадочный взгляд, ухоженное лицо и небольшой нос. Сейчас у Егора есть множество сходств с дедушкой, именно поэтому его харизма и внешний вид так привлекают миллионы женщин.

Под публикацией фотографии дедушки Егора Бероева собралась масса комментариев касательно его внешнего вида. Женщины разного возраста писали:

«Какой невероятный мужчина», «Теперь понятно, в кого пошел Егор», «Вот это да! Не знала, что у них в семье столько красивых мужчин».

Видимо, гены сработали в правильном направлении. Популярность Егора Бероева связана не только с умением играть роли, но и с природным обаянием. Теперь понятно, откуда ноги растут.