Мечта советского чиновника: такой Шерлок Холмс вам точно не понравится

Василий Ливанов настолько блестяще исполнил роль легендарного сыщика Холмса, что даже был удостоен признания королевы Елизаветы II. Но актера одобрили на роль далеко не сразу, и лишь благодаря Игорю Масленникову удалось отстоять его кандидатуру.

Первоначально на роль Шерлока Холмса режиссер планировал взять именно Ливанова. Артист уже снимался ранее у Масленникова в фильме «Ярославна — королева Франции». Однако в это решение вмешались чиновники с «Ленфильма», посчитав такой выбор не самым лучшим.

Дело в том, что Василий Ливанов славился своим неуправляемым характером и далеко не примерным поведением. Масленникову предлагали кандидатуры Александра Кайдановского, Сергея Юрского и Олега Янковского. Последний, кстати, появился в «Собаке Баскервилей».

Однако Масленников оставался непреклонен. В итоге на роль сыщика утвердили Василия Ливанова, и попадание оказалось стопроцентным. Ни одного из других актеров невозможно представить на его месте — настолько органично артист смотрится в этом образе.