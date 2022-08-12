Мечта Новосельцева: как выглядела бы Фрейндлих, если бы «Служебный роман» снимали сегодня
Людмила Прокофьевна поражала бы своей красотой.
Образ Людмилы Прокофьевны из трагикомедии «Служебный роман» Эльдара Рязанова стал нарицательным. Весь сюжет фильма был основан на ее строгом и неприметном внешнем виде. В начале картины она предстает в роли руководителя, чьи директорские качества гипертрофированы: героиня заботится лишь о благе организации и нисколько не думает о внешнем виде и личной жизни. Бесформенные костюмы тусклых оттенков, отсутствие макияжа и туфли на низких каблуках — Алиса Фрейндлих мастерски прятала присущую ей женственность. Но после романа с Новосельцевым Людмила Прокофьевна преображается, становится более мягкой и привлекательной.
Но если бы картину снимали сегодня, то персонаж Фрейндлих выглядел бы совсем по-другому. В соответствии с современными трендами у нее была бы пышная укладка, пухлые губы и более аккуратный нос. В нынешней версии фильма Фрейндлих также отметилась бы ярко-белыми зубами и густо накрашенными глазами в обрамлении накладных ресниц. Подобный образ, конечно, представил бы перед зрителями настоящую красавицу, мечту Новосельцева. Вот только присущая актрисе и ее героине индивидуальность была бы потеряна — и неизвестно, влюбился ли бы герой Андрея Мягкова в такую начальницу.