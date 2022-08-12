Мечта Новосельцева: как выглядела бы Фрейндлих, если бы «Служебный роман» снимали сегодня

Образ Людмилы Прокофьевны из трагикомедии «Служебный роман» Эльдара Рязанова стал нарицательным. Весь сюжет фильма был основан на ее строгом и неприметном внешнем виде. В начале картины она предстает в роли руководителя, чьи директорские качества гипертрофированы: героиня заботится лишь о благе организации и нисколько не думает о внешнем виде и личной жизни. Бесформенные костюмы тусклых оттенков, отсутствие макияжа и туфли на низких каблуках — Алиса Фрейндлих мастерски прятала присущую ей женственность. Но после романа с Новосельцевым Людмила Прокофьевна преображается, становится более мягкой и привлекательной.

Но если бы картину снимали сегодня, то персонаж Фрейндлих выглядел бы совсем по-другому. В соответствии с современными трендами у нее была бы пышная укладка, пухлые губы и более аккуратный нос. В нынешней версии фильма Фрейндлих также отметилась бы ярко-белыми зубами и густо накрашенными глазами в обрамлении накладных ресниц. Подобный образ, конечно, представил бы перед зрителями настоящую красавицу, мечту Новосельцева. Вот только присущая актрисе и ее героине индивидуальность была бы потеряна — и неизвестно, влюбился ли бы герой Андрея Мягкова в такую начальницу.