Мечта любого Гоши: как выглядела бы Катерина, если бы «Москва слезам не верит» снимали сегодня
Знаменитая героиня предпочла бы следить за трендами.
Мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» давно стала символом эпохи позднего СССР. Многие зрители не только в России, но и за границей внимательно изучают ленту, чтобы понять, как именно жили люди в то время. Особенно при этом они обращают внимание на внешний вид персонажей, отмечая, например, строгие образы Катерины в исполнении Веры Алентовой.
Однако сегодня сильная героиня выглядела бы совершенно иначе. Как уверены пользователи сети, поэкспериментировавшие над внешностью Катерины, в современной версии картины Алентова бы не отказывала себе в ярком макияже. Она бы активно подводила глаза и красила губы, а ее волосы были бы намного длиннее. Подобный имидж, как уверены зрители, полностью соответствует и характеру персонажа, и нынешней эпохе.
Отметим, что ранее Алентова признавалась: знаменитая лента вполне могла получить продолжение. Дело в том, что несколько лет назад поклонники фильма выкупили права у Меньшова и планировали снимать вторую часть, но не успели воплотить свои планы в жизнь. Теперь же, когда действие договора закончилось, эти задумки вновь оказались неосуществимы, но еще не так давно зрители вполне могли увидеть именно такую Катерину в сиквеле ленты.