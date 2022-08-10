Мечта любого Гоши: как выглядела бы Катерина, если бы «Москва слезам не верит» снимали сегодня

Мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» давно стала символом эпохи позднего СССР. Многие зрители не только в России, но и за границей внимательно изучают ленту, чтобы понять, как именно жили люди в то время. Особенно при этом они обращают внимание на внешний вид персонажей, отмечая, например, строгие образы Катерины в исполнении Веры Алентовой.

Однако сегодня сильная героиня выглядела бы совершенно иначе. Как уверены пользователи сети, поэкспериментировавшие над внешностью Катерины, в современной версии картины Алентова бы не отказывала себе в ярком макияже. Она бы активно подводила глаза и красила губы, а ее волосы были бы намного длиннее. Подобный имидж, как уверены зрители, полностью соответствует и характеру персонажа, и нынешней эпохе.

Отметим, что ранее Алентова признавалась: знаменитая лента вполне могла получить продолжение. Дело в том, что несколько лет назад поклонники фильма выкупили права у Меньшова и планировали снимать вторую часть, но не успели воплотить свои планы в жизнь. Теперь же, когда действие договора закончилось, эти задумки вновь оказались неосуществимы, но еще не так давно зрители вполне могли увидеть именно такую Катерину в сиквеле ленты.