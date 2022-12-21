Майор Ермаков из ленты «В бой идут одни "старики"» прожил всего 50 лет: что его погубило

Виктор Мирошниченко прославился на весь СССР ролями военных. За годы карьеры он появился в фильмах «В бой идут одни „старики“», «Алые погоны» и других, а преданные поклонники никогда не скупились на комплименты в адрес его игры. Однако в конце 80-х артист неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, работа была главным делом в жизни Мирошниченко. Он полностью посвящал себя каждой новой роли и никогда не отказывался от предложений режиссеров. Артист снимался так много, что на пике карьеры в год могло выйти пять фильмов с его участием. Всего же он успел принять участие в 66 фильмах и сериалах.

Такая работоспособность не лучшим образом сказывалась на состоянии артиста. И в один из дней его сердце просто не справилось с большими нагрузками. Актер умер в возрасте 50 лет в ноябре 1987 года и был похоронен рядом со своей матерью.