Майкл Джексон был бы в ужасе: красотка сменила цвет кожи и на этом не остановилась (фото)

Современная эстетическая медицина способна творить настоящие чудеса. Об этом не понаслышке знает бывшая немецкая стюардесса Мартина Биг, которая в своих увлечениях пластикой зашла слишком далеко.

11 лет назад Биг сделала первую операцию по увеличению груди. Но результат ей показался недостаточно впечатляющим, и вскоре она обратилась к хирургу снова. Сегодня ее 18-й размер считается самым большим в Европе.

Но это не все достижения Биг. Также она изменила цвет кожи. По ее словам, это была дань ее погибшему отцу, который однажды сильно загорел на пляже. Также девушка заявила, что всю жизнь ощущала себя афроамериканкой и хочет стать ей полностью.

Она начала посещать солярий и делать инъекции меланина, чтобы ускорить выработку пигмента. Результат был ошеломляющим. Сегодня бледнокожая блондинка Мартина выглядит как афроамериканская Барби. Кроме того, она планирует сменить форму носа и увеличить губы, чтобы походить на жителей Африки.

В итоге получится эдакий «Майкл Джексон наоборот». Наверняка сам певец пришел бы в неописуемый ужас, если бы увидел подобные преображения.