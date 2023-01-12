Матери третьего сына Золотухина 48 лет: ее красоте позавидует каждая россиянка

Последние годы своей жизни Валерий Золотухин провел рядом с актрисой Ириной Линдт. Возлюбленные так и не узаконили отношения, но это не помешало им стать родителями.

Осенью 2004 года артистка подарила избраннику сына Ивана. Для актера это был уже третий наследник (первая жена Нина Шацкая родила ему сына Дениса, а вторая, скрипачка Тамара Гусева, — сына Сергея).

Любопытно, что Золотухин был старше Линдт на целых 33 года, но это не омрачило счастье пары. В искренность их чувств мало кто верил, однако этот союз просуществовал долгих 11 лет. Ирина тяжело переживала смерть артиста, скончавшегося после борьбы с глиобластомой весной 2013 года.

Как пишет «Экспресс газета », актриса больше так и не вышла замуж: она посвятила себя работе и воспитанию наследника. Линдт ушла из театра на Таганке, которому отдала 20 лет жизни, и начала выходить на сцену МХАТа им. Горького.

К слову, в свои 48 лет знаменитость выглядит так, что ей можно только позавидовать. Линдт может похвастаться лицом без единой морщинки, густыми волосами и обаятельной улыбкой.

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