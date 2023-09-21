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Математический тест: какой у вас IQ?

21 сентября 2023 07:15
Математический тест: какой у вас IQ?

Проверьте свои интеллектуальные способности!

Каждому человеку хотелось бы прослыть настоящим интеллектуалом. Для того, чтобы повысить уровень своего IQ, кто-то без устали читает книги, кто-то - выполняет специальные упражнения, а кто-то скачивает приложения, которыми пестрит интернет. Но действительно ли такие онлайн-сервисы для прокачки IQ работают? Ответ на этот вопрос постарались найти ученые. В 2016 году в Иллинойском университете провели исследование, в рамках которого состоялось аж 374 эксперимента. Добровольцы проходили задания в приложениях, которые создатели рекламировали как тренажеры для ума. Результаты оказались удивительными - ни один испытуемый после такой “зарядки для мозгов” не продемонстрировал никаких улучшений в своих умственных способностях. Психологи пришли к выводу, который многим покажется неутешительным - многочисленные приложения никак не влияют на наши когнитивные способности. По их словам, эффект от них такой же, как от видеоигр - человек учится их проходить, но никаких “плюшек” в виде повышения интеллекта ожидать не приходится. А потому ученые не советуют вестись на обещания разработчиков прокачать ваш IQ за несколько дней. Узнайте свой коэффициент интеллекта, ответив на вопросы нашего теста.

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Елена Королева
Елена Королева
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