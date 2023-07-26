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Мать ни во что не ставит: как выглядит сын звезды «Сватов», который решил стать актером

26 июля 2023 17:00
Мать ни во что не ставит: как выглядит сын звезды «Сватов», который решил стать актером

Тот еще красавчик.

Далеко не все актеры хотят, чтобы их дети становились их коллегами. Противилась этому и Олеся Железняк. Когда артистка узнала, что ее старший сын Савелий решил быть лицедеем, то, мягко говоря, не обрадовалась такому повороту.

Вместе с мужем звезда «Сватов» долго отговаривала наследника от этой затеи. Актриса внушала сыну, что есть множество других, более денежных и востребованных профессий.

Вот только Савелий ни отца, ни мать ни во что не ставит. Юноша все сделал по-своему. Сейчас он проходит обучение в Школе-студии МХАТ и пока не планирует отказываться от своего решения.

Мать ни во что не ставит: как выглядит сын звезды «Сватов», который решил стать актером

И стоит отметить, что у Савелия есть все данные, чтобы в будущем стать звездой. От родителей он унаследовал не только талант, но и яркую внешность. Блондин с голубыми глазами и проникновенным взглядом в будущем наверняка не будет знать отбоя от поклонниц.

Фото: кадр из сериала «Сваты» (2008-2021), социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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