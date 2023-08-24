Мать Миллы Йовович была звездой в СССР: обомлеете, увидев эту красавицу сейчас

Оглушительным успехом в кино Милла Йовович обязана решимости своей матери. Именно она привезла будущую голливудскую диву в Америку, пожертвовав при этом собственной славой.

В СССР артистка у режиссеров была нарасхват. В кино начала сниматься еще в студенческие годы, пополнила фильмографию достойными проектами, среди которых, например, «Тени исчезают в полдень». И наверняка продолжала бы в том же духе, но вслед за мужем Богданом Йововичем отправилась за границу.

В молодости Логинова была эффектной красоткой, и со временем ничего не изменилось. В социальных сетях Милла иногда показывает свою «супермаму» подписчикам, отмечая, как сильно ею гордится и любит.

Каждый раз фанатов переполняет восторг при виде родительницы звезды «Пятого элемента». У женщины выразительные глаза, кожа без глубоких морщин, шикарные волосы и обезоруживающая улыбка.