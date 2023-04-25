Мать бросила, бабушка чуть не отказалась: как выглядит внук Шукшиной с тяжелой судьбой
Ребенок далеко не сразу нашел свой дом.
Несколько лет назад Мария Шукшина неожиданно стала бабушкой. Артистка начала воспитывать своего юного родственника Марка Касаткина, от которого отказалась собственная мать.
При этом сама Шукшина далеко не сразу приняла внука в семью. Артистка долгое время отказывалась признать родство с Марком, а согласилась лишь после ДНК-теста, который все подтвердил.
С тех пор Марк живет вместе со знаменитостью, а все свободное время она тратит на его воспитание. Недавно же он отметил свой первый юбилей: 5-летие мальчик встретил в кругу любящих близких.
В честь этого важного события Шукшина опубликовала трогательный пост, где показала, как сильно вырос ее внук. Поклонники артистки остались в восторге от записи. В комментариях они в очередной раз похвалили знаменитость за помощь близкому и осыпали именинника комплиментами.
«Какой обаятельный мальчик», «Красавчик», — пишут пользователи Сети в Telegram-канале артистки.