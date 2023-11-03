Мать 40 лет скрывала правду об отце Руденко из «Двух судеб»: оказался известным актером

Анатолий Руденко — один из самых популярных в России артистов, несмотря на довольно «юный» по меркам долговечной славы возраст. Привлекательную внешность и харизму он унаследовал от отца Кирилла Макеенко. Так, по крайней мере, много лет считали поклонники Руденко.

Оказалось, мать артиста Любовь Руденко много лет скрывала от фанатов и даже близких правду о том, кто на самом деле является отцом молодого дарования. Анатолий родился в 1982 году, тогда его мать делила одни театральные подмостки с Александром Мартыновым.

И кстати, если взглянуть на фото Мартынова тех лет, сомнений не остается: Руденко и его отец имеют феноменальную внешнюю схожесть. Но тогда, в 1982-м, мать Анатолия не стала выдавать широкой общественности отцовство Мартынова. И решилась на откровения лишь недавно.

Почти 40 лет фанаты и даже некоторые друзья были уверены: Мартынов не отец Руденко. Но тайное стало явным, и теперь все знают, что артисты неспроста являются «ксерокопиями» друг друга.