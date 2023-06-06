Мать — «японка или калмычка»: дочь Артурчика из «Бригады» выиграла в генетическую лотерею

Ян Цапник стал востребованным актером благодаря сериалу «Бригада». В криминальной картине он сыграл Артурчика, у которого Саша Белый отнял бизнес. Цапнику удалось построить замечательную карьеру. Также он реализовал себя и как образцовый семьянин.

В конце 90-х актер женился на девушке по имени Галина. Когда Ян увидел ее впервые в одном из клубов столицы, то решил, что она японка. Цапник начал с ней беседу на английском языке, но дама быстро дала понять, что она владеет русским.

Оказалось, что Галина родилась в Калмыкии, а в Москву она перебралась, чтобы работать востоковедом. Вскоре между ними начался роман, который привел к свадьбе. Супруги до сих пор вместе и души не чают друг в друге. Они воспитали дочь Елизавету, которая выросла настоящей красавицей.

И это неудивительно, учитывая ее смешанное происхождение. У Лизы эффектная внешность, шикарные черные волосы, большие карие глаза и выразительные черты.

Девушка увлекается спортом и восточной философией. Елизавета пользуется огромной популярностью у мужского пола, но она еще очень молода для создания семьи.