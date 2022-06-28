«Масштабный проект»: Барановская вышла на связь после закрытия шоу «Мужское/Женское»

Юлия Барановская заинтриговала пользователей Сети своим новым шоу. Подробностями знаменитость поделилась в личном Telegram-канале.

Вот уже несколько месяцев, как шоу «Мужское/Женское» ушло в незапланированный отпуск. Все время без работы его ведущая старается посвящать путешествиям, исследуя самые красочные места России. При этом Барановская непременно снимает видео, в которых рассказывает о своих поездках во всех подробностях. По словам знаменитости, ее ролики оказались не менее популярны, чем телевизионные передачи, поэтому в ближайшее время она планирует представить зрителям еще одну свою программу.

«Надеюсь, скоро у меня получится порадовать вас одним более масштабным проектом», — сообщила ведущая.

Пользователи Сети не прошли мимо интригующего заявления знаменитости. Как предположили фанаты, новое шоу будет связано с путешествиями, однако Барановская предпочла пока не раскрывать подробности.