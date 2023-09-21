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Киноафиша Статьи Машкова публично обратилась к отказавшемуся от нее отцу: от слов мурашки по коже

Машкова публично обратилась к отказавшемуся от нее отцу: от слов мурашки по коже

21 сентября 2023 20:00
Машкова публично обратилась к отказавшемуся от нее отцу: от слов мурашки по коже

Актриса показала свои настоящие чувства.

Между Владимиром Машковым и его дочерью пробежала черная кошка. Артист не одобрил выбор своей наследницы и публично от нее отказался. Мария меняться в угоду родителю не захотела, но это не означает, что она перестала его любить.

Знаменитость отправилась на постоянное место жительства в США. Она строит карьеру в Голливуде и не подчиняется требованиям отца вернуться на родину. Актер остается категоричен. Наверняка он был немало удивлен, получив послание от дочери.

Машкова обратилась к родственнику в социальных сетях. Она призвала папу помнить о «лучших движениях его души». И честно призналась, что скучает. Мария назвала отца смешным, талантливым и храбрым, заметив, что всегда будет его любить.

От этих трогательных слов у интернет-пользователей по коже пошли мурашки. Вот только о примирении в звездном семействе, судя по всему, пока речи не идет.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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