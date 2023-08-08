Машков оказался связан с женой Бондарчука: звезды отрицают порочную связь

Когда в 2016 году стало известно о разводе Федора Бондарчука с супругой Светланой, никто из поклонников режиссера не сомневался, что харизматичный постановщик не останется надолго в холостяках. Вскоре выяснилось, что и расстался с женой он из-за нового увлечения. Уже через некоторое время Бондарчук выходил в свет с молодой актрисой Паулиной Андреевой.

В 2019 году звезды поженились, а спустя два года в их семье родился сын Иван. Сейчас Андреева и Бондарчук — это одна из самых известных кинопар России, модный и творческий тандем. Но вот о прошлом жены режиссера источники предпочитают помалкивать.

Дело в том, что до отношений с постановщиком Андреева крутила роман с не менее влиятельным мужчиной в сфере отечественного кино. Актриса была фавориткой Владимира Машкова, который сразу обратил внимание на молодую коллегу еще в Школе-студии МХАТ.

Именно актер приложил руку к тому, чтобы Олег Табаков взял Андрееву в свой театр, а режиссеры предлагали ей пробы в звездные проекты. По слухам, Машкова с подопечной связывали отнюдь не платонические, а любовные отношения. Однако после женитьбы Андреевой на Бондарчуке все подобные сплетни о ее прошлом пресекаются на корню.