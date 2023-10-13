Машков и Безруков завидуют: этого российского актера признали лучшим в стране

На протяжении многих лет Владимир Машков и Сергей Безруков возглавляют рейтинги самых популярных артистов в стране. Их проекты пользуются у публики неизменным успехом, а любовь поклонников становится только сильнее. Однако в этом году знаменитости уступили первое место.

По данным ВЦИОМ, самым популярным артистом в стране был признан Константин Хабенский, с участием которого за 2023 год вышло пять фильмов и один сериал. За него проголосовало 12% респондентов. При этом 15% опрошенных женщин оценили заслуги артиста в кинематографе. Он обогнал на 1% своих главных конкурентов, Машкова и Безрукова.

Молодежь же отдала предпочтение Александру Петрову и Павлу Прилучному. За них проголосовали 26% и 21% соответственно. А самой популярной актрисой была признана Юлия Пересильд, работу которой оценило 11% человек.