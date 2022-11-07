Маша Шаталина пожалела о съемках с Заворотнюк: «Обернулось негативом»

Екатерина Дубакина прославилась как актриса одной роли. В нулевых она сыграла старшую дочь продюсера Шаталина Марию в ситкоме «Моя прекрасная няня» вместе с Анастасией Заворотнюк. Однако съемки давались начинающей актрисе с огромным трудом, о чем Дубакина откровенно призналась в интервью «Комсомольская правда ». Отвечая на вопрос, с теплотой ли она вспоминает времена съемок, артистка ответила отрицательно.

Дело в том, что Екатерине на тот момент было всего 14 лет, а это сложный и переломный возраст в жизни любого подростка. На голову молодой актрисы обрушилась оглушительная слава, ведь «Моя прекрасная няня» почти сразу стала всероссийским хитом. Каждый актер оказался в центре внимания, и публика атаковала как взрослых артистов, так и самых юных.

Дубакина с уважением относится к самому проекту, но признает, что эти съемки были для нее слишком ранними. Актриса считает, что детям в это время нужно учиться, познавать жизнь, а не сниматься в сериалах. Поэтому участие в «Моей прекрасной няне» для Дубакиной во многом «обернулось негативом».