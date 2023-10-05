«Маша младше моей дочки»: Букин с молодой женой выглядят как дедушка с внучкой

Настоящую известность Виктору Логинову принесла роль Гены Букина в ситкоме «Счастливы вместе». Он сыграл не самого внимательного мужа, которому в одиночку приходится обеспечивать большую семью. При этом его герой остается предан родным, над которыми постоянно иронизирует.

А вот в реальной жизни актер отправлялся под венец аж четыре раза. От первых трех браков у него родились пятеро детей. А в 2020 году Логинов познакомился с молодой девушкой Марией Гуськовой, в которую без памяти влюбился.

Актера даже не смутило, что его избранница была младше на 22 года. На общих снимках они порой выглядят как дедушка с внучкой. Однако экранный Букин уверен в искренности их отношений.

«Возраст — это не показатель. Маша даже младше моей дочки», — заявил артист на шоу «Судьба человека».

По его словам, молодая супруга уже нашла подход к его детям от прошлых отношений и даже проводит с ними свободное время. А более старшие наследники беспрекословно одобрили выбор отца.