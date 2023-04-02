Маша из «Универа» потрясла народ вызывающим декольте: посмотрите сами (фото)

Анна Хилькевич прославилась благодаря роли Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага». После участия в проекте за каждым шагом артистки следит огромная армия поклонников, а сама знаменитость нередко привлекает их внимание весьма смелыми публикациями.

Например, не так давно она поделилась видео, на котором предстала в откровенном образе. Артистка примерила широкие брюки и алый топ с экстремально глубоким декольте.

Преданные поклонники не оставили без внимания публикацию актрисы. В комментариях они осыпали Хилькевич комплиментами, высоко оценив и ее фигуру, и наряд. Как отметили подписчики, звезда экрана вполне заслуженно возглавляла рейтинги самых привлекательных российских знаменитостей.