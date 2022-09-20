Марьяна из «Оттепели» перепугала россиян «побитым» фото: при чем тут маньяк

Анна Чиповская начала свою карьеру в 16 лет. На ее счету сейчас немало знаковых ролей: она играла Марьяну в «Оттепели», Елену в «Елках», Дарью в «Хождении по мукам». Кроме того, актриса активно ведет соцсети, где делится с подписчиками свежими снимками.

Один из них перепугал ее фолловеров: на фото у Анны заметны страшные кровоподтеки и ссадины на лице. Комментаторы даже предположили, что на Чиповскую могли напасть и избить. Лишь спустя некоторое время, когда тревога поклонников набрала обороты, актриса пояснила, что травмы — это всего лишь результат работы гримеров. Это потребовалось для новой роли.

При этом экстремальных ситуаций в жизни Анны хватало. Еще в юности она чудом спаслась от маньяка. Об этом рассказала ее школьная подруга Василиса Ватуева. Она вспомнила, что в школе Чиповская была очень красива и пользовалась популярностью у противоположного пола. Однажды, когда девочки гуляли, рядом с ними остановился автомобиль, а водитель попросил показать дорогу. Анна подошла ближе, чтобы объяснить маршрут, но Василиса заметила странный взгляд мужчины и то, как он протягивает к подруге руки. Она закричала, девочки бросились бежать. Мужчина пытался догнать их на машине, но они укрылись в парке.