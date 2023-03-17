Мартиросян раскрыл правду про жизнь Галустяна: вам станет дурно

Михаил Галустян прославился благодаря участию в КВН, где представлял команду «Утомленные солнцем» из Сочи. За годы карьеры он стал известен как один из самых успешных отечественных юмористов, но, как оказалось, такая популярность весьма негативно сказалась на жизни артиста.

По словам его давнего коллеги и друга Гарика Мартиросяна, поклонники не оставляют в покое Галустяна практически никогда. Например, однажды они встретились в родном для артиста Сочи в парке, куда звезда шоу «Наша Russia» приехал на мотоцикле. Но Галустян отказался снимать полностью тонированный шлем, чтобы никто из фанатов в парке его не узнал.

Раскрыть свою личность знаменитость решился только в самом отдаленном участке парка. Однако спустя уже несколько минут к нему и к Мартиросяну начали стекаться фанаты, которые в кромешной темноте смогли разглядеть кумира и гордость города. Подобная популярность шокировала Мартиросяна, который не ожидал, что его коллегу так сильно любят в Сочи.