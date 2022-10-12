Марта из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»: сбежав в Америку, она попала в ловушку

Елена Коренева еще в советские годы смогла стать одной из самых популярных и узнаваемых актрис отечественного кино и была знакома зрителям по таким ролям, как служанка Марта из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», Людочка из «Покровских ворот» или Дуня из снятой ее отцом Алексеем Кореневым ленты «Вас вызывает Таймыр».

Но к 28 годам молодая актриса поняла, что практически полностью выгорела от постоянных съемок, да к тому же из-за неудавшегося романа с сотрудником французского посольства Кореневу регулярно вызывали к себе МВД и КГБ.

Она начала чувствовать себя плохо и всерьез считала, что скоро заболеет и умрет. Но тут на ее жизненном пути встретился американец Кевин Мосс, преподававший в Америке русский язык. Он сделал Кореневой предложение, и летом 1982 года супруги улетели в США.

К сожалению, эмиграция не принесла актрисе долгожданного личного счастья: вскоре брак с Кевином распался, поскольку оказалось, что он предпочитает мужчин. А сама Елена никак не могла избавиться от тоски по родным и близким. Мама Кореневой девять раз присылала ей приглашения для визита на родину, но их постоянно отклоняли советские власти.

Лишь в 1986 году знаменитая артистка смогла, наконец, приехать в СССР, чтобы повидаться с родными. Она с удивлением обнаружила, что ее здесь до сих пор помнят и любят как коллеги, так и зрители. А через несколько лет актриса окончательно вернулась и в нашу страну, и в наше кино.