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Марк Захаров бесился при одном упоминании дочери: дело вот в чем

8 сентября 2023 09:15
Марк Захаров бесился при одном упоминании дочери: дело вот в чем

Эмоции били через край.

Тема отношений Марка Захарова с единственной дочерью Александрой так и осталась нераскрытой. Режиссер был невысокого мнения об актерских способностях наследницы и выходил из себя, стоило только заговорить с ним об этом.

О том, что постановщик бесился при одном упоминании дочери, рассказал Евгений Додолев. Журналисту не раз доводилось делать интервью с Захаровым, но все попытки вывести его на откровенный разговор об Александре провалились.

Издателю, как и многим другим, хотелось узнать, почему Марк Анатольевич взял дочь в «Ленком», но долго держал ее в массовке и не позволил вместе с театром отправиться на гастроли в Париж. Но ответа на эти вопросы не прозвучало.

Додолев подчеркнул, что все дело в непростом характере его собеседника. Тот не считал нужным зря откровенничать.

«Он был закрытым и колючим», — вспомнил медиа-менеджер в беседе с «Комсомольской правдой».

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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