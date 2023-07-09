Мария Голубкина отказалась от пластики, и зря: на ее честное фото без слез не взглянешь

Мария Голубкина никогда не скрывала, что выбрала естественное старение. Артистка не планирует отправляться к пластическим хирургам и не прячет возрастные изменения. И недавняя публикация знаменитости заставила поклонников всерьез переживать за ее здоровье.

Так, в социальных сетях артистка опубликовала два видео, на которых рассказывает о болезнях, с которыми борется. Как оказалось, Голубкина регулярно ходит на массаж, чтобы поправить свое здоровье. И в роликах она предстает полностью без косметики, собрав волосы в простой хвост.

Как отметили поклонники знаменитости, Голубкина в кадре выглядит значительно старше своих лет. Она похожа на 70-летнюю бабушку, а отказ от косметологии совсем не помогает ей выглядеть лучше.