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Мария Голубкина отказалась от пластики, и зря: на ее честное фото без слез не взглянешь

9 июля 2023 09:15
Мария Голубкина отказалась от пластики, и зря: на ее честное фото без слез не взглянешь

Этой осенью артистка отметит 50-летие.

Мария Голубкина никогда не скрывала, что выбрала естественное старение. Артистка не планирует отправляться к пластическим хирургам и не прячет возрастные изменения. И недавняя публикация знаменитости заставила поклонников всерьез переживать за ее здоровье.

Так, в социальных сетях артистка опубликовала два видео, на которых рассказывает о болезнях, с которыми борется. Как оказалось, Голубкина регулярно ходит на массаж, чтобы поправить свое здоровье. И в роликах она предстает полностью без косметики, собрав волосы в простой хвост.

Как отметили поклонники знаменитости, Голубкина в кадре выглядит значительно старше своих лет. Она похожа на 70-летнюю бабушку, а отказ от косметологии совсем не помогает ей выглядеть лучше.

Мария Голубкина отказалась от пластики, и зря: на ее честное фото без слез не взглянешь

«Как же вы постарели», «Не узнала вас», — признаются шокированные пользователи Сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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