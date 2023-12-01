Мамой Ванечки из «Бригады» оказалась известная актриса: точно видели, но не знали

Одними из самых светлых моментов сериала «Бригада» были сцены с очаровательным белокурым мальчиком, сыном Саши Белого и Ольги. Роль Ванечки исполнил улыбчивый 4-летний малыш по имени Артем Вершинин. Оказывается, мальчик появился на свет в актерской семье: неудивительно, что его первые съемки случились так рано.

Мама Вершинина — это звезда отечественного кино Наталия Антонова. Работа над криминальной сагой дались ее отпрыску непросто, поэтому родительница больше не водила Артема на кастинги. Но кровь не вода: несмотря на уговоры матери выбрать другую профессию, парень решил стать актером и окончил театральный колледж.

26-летний Артем Вершинин снимался в таких картинах, как «Штрафник», «Осколки», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и «Скорая помощь». Съемки в кино молодой человек совмещает с работой в культурном центре «Хитровка». О личной жизни звездного наследника ничего не известно.