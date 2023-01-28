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Маминой красоты не досталось: дочь Анны Ковальчук проиграла в генетической лотерее

28 января 2023 14:30
Маминой красоты не досталось: дочь Анны Ковальчук проиграла в генетической лотерее

Девушка не сможет продолжить дело своей матери.

Анна Ковальчук широко известна благодаря главной роли в сериале «Тайны следствия». И лишь преданные поклонники проекта знают, что на экранах появлялась не только красавица актриса, но и ее дочь.

Злата Ильиченко родилась в 2000 году и тогда многие решили, что она пойдет по стопам своей знаменитой мамы. С раннего возраста малышка находилась на съемочной площадке и сама появлялась в кадре.

В конечном итоге уже к 20 годам девушка устала от света софитов и актерской рутины.

Но кроме этого, можно заметить, что на экране Злата смотрелась блекло и значительно уступала по красоте самой Ковальчук. Дочь артистки не унаследовала того же природного магнетизма и очарования, поэтому зрителям она не запомнилась.

И все же опыт съемок в детективном сериале дал о себе знать. Ильиченко решила связать свою жизнь с юриспруденцией, чтобы, как и героиня ее матери, помогать людям.

Маминой красоты не досталось: дочь Анны Ковальчук проиграла в генетической лотерее
Фото: Legion-Media, кадр из сериала "Тайны следствия-19" (2019)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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