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«Мамина копия»: 16-летняя дочь Волочковой обескуражила россиян

30 июня 2022 17:30
«Мамина копия»: 16-летняя дочь Волочковой обескуражила россиян

Подписчики не смогли скрыть свое мнение.

Анастасия Волочкова взбудоражила поклонников фотографией со своей дочерью Ариадной. Соответствующим снимком балерина поделилась в личном Telegram-канале.

Несколько дней назад наследница артистки, которая вот уже несколько лет живет со своим отцом, приехала к ней в гости в загородный подмосковный особняк. Они прекрасно провели время друг с другом, насладившись общением и прогулками по саду, о чем балерина рассказала в публикациях.

«Мамина копия»: 16-летняя дочь Волочковой обескуражила россиян

Поклонники танцовщицы не оставили без внимания записи артистки. Многие пользователи Сети осыпали знаменитостей комплиментами, а другие с удивлением отметили, насколько сильно Ариадна, которая редко появляется в блогах артистки, становится с годами похожа на свою мать.

«Мамина копия», «Как дочь внешне похожа на вас», «Две красавицы, сразу видно, мамина грация», «Один в один Волочкова», — считают подписчики.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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