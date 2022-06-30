«Мамина копия»: 16-летняя дочь Волочковой обескуражила россиян

Анастасия Волочкова взбудоражила поклонников фотографией со своей дочерью Ариадной. Соответствующим снимком балерина поделилась в личном Telegram-канале.

Несколько дней назад наследница артистки, которая вот уже несколько лет живет со своим отцом, приехала к ней в гости в загородный подмосковный особняк. Они прекрасно провели время друг с другом, насладившись общением и прогулками по саду, о чем балерина рассказала в публикациях.

Поклонники танцовщицы не оставили без внимания записи артистки. Многие пользователи Сети осыпали знаменитостей комплиментами, а другие с удивлением отметили, насколько сильно Ариадна, которая редко появляется в блогах артистки, становится с годами похожа на свою мать.