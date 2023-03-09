Мамина или папина: ахнете, увидев родителей Любови Толкалиной (фото)
Родных артистки засыпали комплиментами.
Несмотря на плотный рабочий график, Любовь Толкалина не забывает о своих любимых родителях. Их фотографиями артистка периодически радует поклонников в социальных сетях.
Отец знаменитости Николай Павлович и мать Татьяна Федоровна живут в селе Савватьма Рязанской области. Толкалина не упускает возможности увидеться с родными. Не так давно актриса опубликовала совместное фото с родителями, которое не оставило равнодушными ее поклонников.
Подписчики звезды принялись спорить о том, мамина она или папина. Одни считают, что актриса — копия Татьяны Федоровны, которую в свою очередь сравнили с Нонной Мордюковой. Другие, напротив, отмечают невероятное сходство артистки с отцом. Как бы там ни было, снимок собрал массу восторженных комментариев.
«Какие красивые родители», «Родители молодые какие!», «Спасибо вашим родителям, что создали вас такой красавицей», — пишут поклонники в Сети.