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Киноафиша Статьи Мама была против: на этой яркой блондинке чуть не женился Корчевников (фото)

Мама была против: на этой яркой блондинке чуть не женился Корчевников (фото)

6 сентября 2023 11:15
Мама была против: на этой яркой блондинке чуть не женился Корчевников (фото)

Причина одиночества звезды вышла наружу.

Борис Корчевников стал жертвой своей деспотичной матери. Именно из-за нее известный телеведущий, разменяв пятый десяток, так и не обзавелся семьей. По крайней мере, в этом уверена его экс-возлюбленная.

Во время учебы в МГУ у знаменитости случился первый серьезный роман. Блондин начал строить отношения с Анной Одеговой. Эффектная белокурая барышня была рядом с ним на протяжении восьми лет — дело шло к свадьбе.

Но примерить подвенечное платье яркой блондинке так и не довелось. Пара распалась, и каждый пошел своим путем. В публичном пространстве ведущий программы «Судьба человека» о бывшей избраннице не вспоминает. Между тем Одегова до сих пор комментирует разрыв со звездой экрана.

По уверению Анны, Борис бросил ее из-за матери, которая не одобрила кандидатуру своей невестки.

«Она не дает ему ни с кем встречаться даже сейчас», — с полной уверенностью заявила выпускница журфака.

Мама была против: на этой яркой блондинке чуть не женился Корчевников (фото)
Фото: Кадр из программы "Судьба человека", Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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