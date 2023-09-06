Мама была против: на этой яркой блондинке чуть не женился Корчевников (фото)

Борис Корчевников стал жертвой своей деспотичной матери. Именно из-за нее известный телеведущий, разменяв пятый десяток, так и не обзавелся семьей. По крайней мере, в этом уверена его экс-возлюбленная.

Во время учебы в МГУ у знаменитости случился первый серьезный роман. Блондин начал строить отношения с Анной Одеговой. Эффектная белокурая барышня была рядом с ним на протяжении восьми лет — дело шло к свадьбе.

Но примерить подвенечное платье яркой блондинке так и не довелось. Пара распалась, и каждый пошел своим путем. В публичном пространстве ведущий программы «Судьба человека» о бывшей избраннице не вспоминает. Между тем Одегова до сих пор комментирует разрыв со звездой экрана.

По уверению Анны, Борис бросил ее из-за матери, которая не одобрила кандидатуру своей невестки.