Малышу Лео из «Клона» уже 26 лет: взгляните, каким завидным женихом он стал (фото)
Прошедшие годы заметно сказались на внешности бразильской звезды.
Виктор Кугула прославился на весь мир еще в пять лет. Именно он исполнил роль Лео, клона Лукаса Ферраса, в сериале «Клон». После этого юный артист принял участие еще в нескольких шоу, а потом неожиданно пропал с экранов.
Как оказалось, после попыток построить телевизионную карьеру Виктор решил сконцентрироваться на учебе. Он поступил в один из университетов у себя на родине в Бразилии на факультет рекламы и окончательно потерял интерес к актерской профессии.
Сегодня бывшая звезда экрана живет в Рио-де-Жанейро. О своей жизни он рассказывает в социальных сетях и делится многочисленными снимками. Виктор старается не акцентировать внимание на том, что именно он снимался в «Клоне», однако поклонники и так совсем не узнают его. Дело в том, что 24-летняя знаменитость отрастил густую бороду и может похвастаться спортивной фигурой.
«И в детстве был красавцем, и по-прежнему очень красив», «Как же сильно изменился наш Лео», — пишут пользователи Сети.