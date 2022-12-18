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Малышу Лео из «Клона» уже 26 лет: взгляните, каким завидным женихом он стал (фото)

18 декабря 2022 20:45
Малышу Лео из «Клона» уже 26 лет: взгляните, каким завидным женихом он стал (фото)

Прошедшие годы заметно сказались на внешности бразильской звезды.

Виктор Кугула прославился на весь мир еще в пять лет. Именно он исполнил роль Лео, клона Лукаса Ферраса, в сериале «Клон». После этого юный артист принял участие еще в нескольких шоу, а потом неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, после попыток построить телевизионную карьеру Виктор решил сконцентрироваться на учебе. Он поступил в один из университетов у себя на родине в Бразилии на факультет рекламы и окончательно потерял интерес к актерской профессии.

Сегодня бывшая звезда экрана живет в Рио-де-Жанейро. О своей жизни он рассказывает в социальных сетях и делится многочисленными снимками. Виктор старается не акцентировать внимание на том, что именно он снимался в «Клоне», однако поклонники и так совсем не узнают его. Дело в том, что 24-летняя знаменитость отрастил густую бороду и может похвастаться спортивной фигурой.

Малышу Лео из «Клона» уже 26 лет: взгляните, каким завидным женихом он стал (фото)

«И в детстве был красавцем, и по-прежнему очень красив», «Как же сильно изменился наш Лео», — пишут пользователи Сети.

Фото: Кадры из сериала «Клон», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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