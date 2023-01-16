Малышке из «Темного рыцаря» стукнуло 23 года: не поверите, кем она выросла
Карьера Джои Кинг сделала любопытный поворот.
Джои Кинг начала блистать на экранах еще совсем маленькой. Сначала это были рекламные ролики, потом эпизоды детских сериалов. Понемногу из телезвезды Джои превратилась в актрису большого кино. Она появилась в мелодраме «Эта дурацкая любовь» и снималась у Кристофера Нолана в картине «Темный рыцарь: Возрождение легенды». В блокбастере ей досталась роль юной версии героини Марион Котийяр.
По мере взросления ролей у Кинг становилось только больше, причем как в боевиках и приключенческих лентах, так и в хоррорах. А затем Джои перевоплотилась в актрису ромкомов, самым известным из которых была «Будка поцелуев», вышедшая на стриминге Netflix.
Критики разгромили фильмы в пух и прах, заявив, что стереотипные мелодрамы «похоронили» карьеру Кинг. В Сети пользователи насмехались над картинами, считая их примитивными и «плоскими». Но 23-летняя Джои заявляла, что не перестанет гордиться своим участием в лентах, а их главная цель заключается в том, чтобы зрители отлично провели время за просмотром.