Малышке из «Темного рыцаря» стукнуло 23 года: не поверите, кем она выросла

Джои Кинг начала блистать на экранах еще совсем маленькой. Сначала это были рекламные ролики, потом эпизоды детских сериалов. Понемногу из телезвезды Джои превратилась в актрису большого кино. Она появилась в мелодраме «Эта дурацкая любовь» и снималась у Кристофера Нолана в картине «Темный рыцарь: Возрождение легенды». В блокбастере ей досталась роль юной версии героини Марион Котийяр.

По мере взросления ролей у Кинг становилось только больше, причем как в боевиках и приключенческих лентах, так и в хоррорах. А затем Джои перевоплотилась в актрису ромкомов, самым известным из которых была «Будка поцелуев», вышедшая на стриминге Netflix.

Критики разгромили фильмы в пух и прах, заявив, что стереотипные мелодрамы «похоронили» карьеру Кинг. В Сети пользователи насмехались над картинами, считая их примитивными и «плоскими». Но 23-летняя Джои заявляла, что не перестанет гордиться своим участием в лентах, а их главная цель заключается в том, чтобы зрители отлично провели время за просмотром.