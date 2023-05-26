Малыш с необычным именем: у звезды «Татьяниного дня» случилось долгожданное пополнение

У актрисы одновременно и радость, и горе.

Наталья Рудова только недавно пережила смерть своего любимого питомца Вени.

«Я всегда буду твоей любимой мамой, а ты всегда будешь моим самым любимым мальчиком», — говорила актриса в соцсетях.

Но, кажется, Рудова уже готова к новому пополнению. Звезда «Татьяниного дня» в соцсетях сообщила, что снова стала «мамой».

«Это ЛиЛу. Я искренне надеюсь, что все будет хорошо», — ознаменовала знакомство аудитории с новым членом семьи артистка.

Малышка оказалась симпатичным представителем породы той-терьер. А сама Рудова призналась, что так уже делала раньше, когда Вене было шесть и он впервые заболел. «Первенец» звезды пережил инсульт, и она взяла вторую собаку, чтобы скрасить будни пережившего страшный недуг питомца.

И, надо сказать, метод сработал. Веня «ожил», стал двигаться, к нему вернулась любовь к жизни. Теперь Рудова надеется так же скрасить дни своей второй собаки МиМи, которой уже 14 лет.