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Малыш на фото воровал деньги у соседей и с трудом окончил школу: теперь главная звезда «Ленкома»

4 сентября 2023 14:45
Малыш на фото воровал деньги у соседей и с трудом окончил школу: теперь главная звезда «Ленкома»

Юные годы не были прекрасными.

Многие актеры пробились в мир кино не благодаря, а вопреки судьбе. Одним из них стал и этот артист, которого жизнь долгие годы не щадила. Речь идет об Александре Збруеве, звезде фильмов «Мой младший брат», «Большая перемена», «Ты у меня одна» и других.

Отец будущего артиста был репрессирован, и это легло тенью на репутацию всего семейства. Детство Збруева было бедным и дворовым. Несмотря на интеллигентное происхождение, Александр рос настоящим хулиганом. Он дрался с мальчишками, играл на деньги в футбол, прогуливал уроки и учился из рук вон плохо. Збруев оставался на второй год аж целых два раза.

Зато со спортом у Александра всегда были прекрасные отношения. Он занимался боксом и гимнастикой и даже имел первый спортивный разряд. Збруев хотел построить спортивную карьеру, но в конце концов выбрал актерство.

Артистами были его мать и старший брат Евгений. Александр не хотел их подводить и решил пойти по их стопам. Как показало время, Збруев сделал правильный выбор.

Малыш на фото воровал деньги у соседей и с трудом окончил школу: теперь главная звезда «Ленкома»
Фото: Legion-Media, unsplash.com, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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